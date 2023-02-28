Победительница и судья нескольких сезонов шоу "Мастер Шеф" Лиза Глинская поделилась интересным рецептом к посту.

Елизавета Глинская показала, как приготовить морковную халву с орехами.

"Простой и быстрый индийский постный десерт - яркая и вкусная морковная халва 🥕Попробуйте, вам понравится!", — советует звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся такие ингредиенты:

40 г кокосового масла (или масла гхи)

400 г натертой моркови (3-4 шт.)

400 мл кокосового молока

1 ч. л. микса пряностей (бадьян, кардамон, корица, гвоздика)

100 г сахара (4 ст. л. с горкой)

100 г миндаля

+20 г кокосового масла (или масла гхи, для обжарки орехов)

Сперва подробите орехи на небольшие кусочки и обжарьте их на масле.

Отдельно обжарьте на масле натертую морковь, добавьте микс пряностей и кокосовое молоко. Перемешайте и потомите на средней температуре, чтобы вся влага испарилась. Добавьте обжаренные орехи и перемешайте.

Переложите в миску и посыпьте сверху орехами в качестве декора. Морковная халва готова!

"Масло гхи - очищенное топленое сливочное масло, широко используется в Южной Азии (Индия, Пакистан, Бангладеш, Непал, Шри-Ланка); благодаря технологии приготовления считается более полезным продуктом, чем обычное сливочное масло", — объяснила Елизавета Глинская.

Напомним, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт готовящихся за 10 минут куриных стрипсов.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, какую вкуснятину можно приготовить из гречки.

Также Politeka писала, что Лиза Глинская дала рецепт простого и вкусного блюда для всей семьи.