Об этом в эфире Politeka on-line рассказал генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.
«Заход украинской армии на территорию Крыма может привести к обрушению как путинской армии, так и в целом его режима», - считает Маломуж
По его мнению, если после разгрома херсонской и запорожской группировки оккупационных войск Вооруженные силы Украины войдут в Крым то там начнется паника.
«Мы заходим в Крым там паника, соответственно удар по крымскому мосту им некуда деваться», - говорит Маломуж.
Он вспомнил слова бывшего командующего войсками США в Европе Бен Ходжес, который заявил, что Украине необходимо сначала деоккупировать Крым, а потом уже освобождать Донбасс.
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«В этой ситуации будет сигнал для окружения Путина. Для оппозиции, для политиков. Вот они все активизируются», - говорит Маломуж.
По его мнению внутри рф в данном случае может сложится ситуация когда Путину придется или спасаться бегством и прятаться в другой стране или его ликвидируют.
«Тогда будет сформировано переходное правительство, которое сможет провести диалог с Украиной с западом по отношению к условиям и проигрыша там уже вопрос о территориях не будет стоять. Все будет в рамках международного права и суверенной Украины», - прогнозирует Николай Маломуж.
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