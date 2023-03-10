Популярный украинский комик и актер студии "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал президента Зеленского, сейчас делает меткие пародии на россиян и не только. Так, в этот раз комик опубликовал в своем Instagram новое видео, на котором показал пародию на русского агента Гиркина.
Как оказалось, этот ролик был снят в закулисье проекта "Бункер", который выпускает студия "Квартал 95". В нем Юрий образе Гиркина остроумно пошутил над актером, который играет главу МИД рф Сергей Лаврова. Получилось очень смешно – и образы, и шутка.
В подписи к публикации Великий написал: "Когда во время съёмок "Бункера" появляется свободная минутка". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию комика, отмечая, как хорошо он воплотил образ:
"Гиркин как оригинал, Лавров красивее оригинала".
"Самые крутые! Лучшие!".
"Гиркин ну точь-в-точь!".
"Это просто бомба".
"Ахахаха, неожиданно".
"А чего у Сергея такая физиономия перекошенная?".
"Спасибо за настроение. Это гениально!".
"Как всегда, мощно".
"Лавров министр изгоев и мутных дел с талибами".
"Ну не может быть человек настолько многогранен, это просто чудеса перевоплощения".
"Я на секунду поверила, что это они в натуре!"
"Бэкстейдж самое крутое видео, на самом деле!".
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