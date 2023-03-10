Популярный украинский комик и актер студии "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал президента Зеленского, сейчас делает меткие пародии на россиян и не только. Так, в этот раз комик опубликовал в своем Instagram новое видео, на котором показал пародию на русского агента Гиркина.

Как оказалось, этот ролик был снят в закулисье проекта "Бункер", который выпускает студия "Квартал 95". В нем Юрий образе Гиркина остроумно пошутил над актером, который играет главу МИД рф Сергей Лаврова. Получилось очень смешно – и образы, и шутка.

В подписи к публикации Великий написал: "Когда во время съёмок "Бункера" появляется свободная минутка". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию комика, отмечая, как хорошо он воплотил образ:

"Гиркин как оригинал, Лавров красивее оригинала".

"Самые крутые! Лучшие!".

"Гиркин ну точь-в-точь!".

"Это просто бомба".

"Ахахаха, неожиданно".

"А чего у Сергея такая физиономия перекошенная?".

"Спасибо за настроение. Это гениально!".

"Как всегда, мощно".

"Лавров министр изгоев и мутных дел с талибами".

"Ну не может быть человек настолько многогранен, это просто чудеса перевоплощения".

"Я на секунду поверила, что это они в натуре!"

"Бэкстейдж самое крутое видео, на самом деле!".

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