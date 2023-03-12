Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук является популярной артисткой, которая продолжает выступать на сцене вместе с коллегами. Сейчас в новых фильмах она не снимается, однако участвует в спектаклях.

«Вот мы и отыграли первые 3 спектакля ОСНОВНЫЙ ИНСТИНКТ! Пишу этот пост, только потому, что вчера после спектаклей получила кучу смс благодарности, за то что мы своей выставкой спасаем жизнь и дарим веру в будущее. Да, именно такой посыл нашего спектакля 🙏🏻

Один из моих монологов:

Вы люди, можете уродовать свои тела, пьянствовать, принимать наркотики, страдать за прошлым, резать себе вены….. вместо того чтобы кайфовать от жизни и понять, что она у вас одна и вы свободны вы можете свою жизнь и потерять а можете ее сделать яркой вспышкой все зависит только от вас» - написала Саливанчук.

Впрочем, пикантный образ звезды оценили не все:

«И смех, и слезы, и уныние, и радость, и огромная сила любви!; Проповедь очень душевная и глубокая😢 а одежда не очень; ну лучше что-то скромное; Си*ьки, жопы и пис*ки я извиняюсь; Иначе аудиторию не затянешь».

"Доброй ночи. Не кушай на ночь, потому, что видишь результаты в зеркале", - ранее подписала Анна фото, мотивируя своих фанаток.

Также звезда опубликовала кадры, где была вместе с младшим сыном Никитой. Звезда решила пожаловаться на сой выходной, ведь занималась все время детьми.

Напомним, Цымбалюк из "Крепостной" показал звездный состав нового спектакля

А еще Politeka сообщала, что жена продюсера "Квартал 95" честно показала, какой была раньше до перемен

Также Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" честно показала, как тяжело ей похудеть