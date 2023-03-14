Судья проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво показал видео, которое снял еще до войны - он часто пересматривает его, чтобы поднять себе настроение.

Судья проекта "МастерШеф", шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво уже год не видел своей любимыцы. Он очень скучает, потому решил показать архивное видео с Лупитой и припомнить время, проведенное с ней. Кадры появились на странице кулинара в соцсети Инстаграм.

Эктор Хименес-Браво показал видео, где он позирует со своим питомцем – собакой породы бельгийский гриффон. Таким образом, он решил чуть ближе познакомить своих поклонников со своей собачкой Лупитой.

На кадрах видно, как шеф-повар сидит в кресле и зовет питомца. Услышав голос хозяина, она бежит со второго этажа, чтобы побыстрее быть рядом с Эктором.

"Прошлогодний материал, снимавшийся перед войной. Я не видел своих собак уже целый год… Но душу греет, скучаю)", - отметил Эктор Хименес-Браво.

Он добавил, что животные для него не просто друзья, они часть его семьи. Ресторатор призвал оберегать животных. В комментариях пользователи сети умилились из-за увиденного и написали комплименты: "Позитив, такие милые", "Это настоящая любовь", "Какая же она мимимишная", "Это слишком мило и нежно как-то".

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