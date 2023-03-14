Ежегодно в этот день мы благодарим тех, кто с 2014 года защищает Украину. Также 14 марта чтят память ушедших из жизни, добровольно защищавших родину от оккупантов. Судья проекта "МастерШеф", шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво почтил память всех погибших добровольцев и посвятил трогательный пост в Инстаграм.
Эктор Хименес-Браво подчеркнул, что в этот день, 9 лет назад, 500 бойцов с Майдана добровольно встали на защиту Украины. А 14 марта 2022 года, сотни тысяч добровольцев пошли к военкоматам, чтобы противостоять врагу и не допустить оккупации. Ребята оставляли женщин, детей, друзей и родственников, собирали вещи и просто шли навстречу неизвестному, зная только одно: враг идет, и задача украинцев – обороняться.
"Сегодня каждый украинец – доброволец. Доброволец, отложивший жизнь до победы, донативший деньги на ВСУ и остающийся здесь, поддерживая экономику страны", - отметил судья проекта "МастерШеф".
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Эктор Хименес-Браво также добавил, что восхищает и вдохновляет его в украинцах.
"Несокрушимость, сила и отвага – то, что вдохновляет меня в украинском народе. Горжусь быть здесь, со всеми вами", - подытожил повар.
Также он на видео показал наглядный пример несокрушимости украинцев, которые мастерили укрепления и выходили на марши против оккупантов.
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