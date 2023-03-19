Популярный украинский комик и актер студии "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал президента Зеленского, сейчас делает меткие пародии на россиян и не только. Так, в этот раз комик опубликовал в своем Instagram и на ютуб-канале новое видео, на котором вжился в роль путина показал его реакцию на новость о выдаче Ордера Международного уголовного суда в Гааге на его арест.
"Самым топовым событием уходящей недели стала новость о том, что Международный Уголовный суд в Гааге выдал Ордер на арест Владимира Путина, в соответствии с которым его будут обязаны арестовать в каждой из 123 стран-участниц римского устава. Ну вот. А то последнее время все говорят, что Путина в цивилизованном мире никто не ждет. Еще как ждут", - подписал ролик Юрий на своем ютуб-канале.
В пародии можно увидеть комика в роли путина, который услышал новость об Ордере и собрал совещание со своими двойниками. На этой онлайн-конференции путин и его двойники решали, кто поедет в Гаагу.
Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию Великого:
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"Я так и представляла данный момент".
"Супер, больше таких видео".
"Ну, талант! Непревзойденно!".
"Бомбезно, как всегда".
"Шедевр".
"Это гениально".
"Шикарно. Спасибо".
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