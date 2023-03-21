Знаменитые американские панкейки - небольшие блинчики, или оладьи, которые пекут на сковороде без масла. В классическом варианте панкейки готовят на молоке. Но известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко показал совсем другой рецепт.
Так, Евгений Клопотенко дал проверенный и простой рецепт панкейков на воде. Они получатся такими же пухлыми, мягкими и с миллионами пузырьков внутри, как вы привыкли видеть в некоторых американских фильмах.
Ингридиенты:
- 250 мл воды
- 250 г муки
- 2 яйца
- 2 ст. л. сахара
- 1 ст. л. ванильного сахара
- 2 ст. л. подсолнечного масла
- 5 г разрыхлителя
- щепотка соли
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Как приготовить:
1. Белки взбейте до устойчивых пиков. Желтки взбейте с 2 ст. сахара до побелки и увеличения массы в несколько раз.
2. Добавте воды, подсолнечного масла и ванильного сахара в смесь желтков, а после тщательно перемешайте.
3. Порциями добавляйте муку, разрыхлитель и щепотку соли. Взбейте до однородности. В тесто вмешивайте взбитые белки силиконовой лопаткой.
4. Разогрейте сухую сковороду, половником вливайте на центр небольшое количество теста. Когда на поверхности начнут появляться пузырьки, а низ становится коричневым, переверните панкейки на другую сторону.
Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.
Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.
Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.