Евгений Клопотенко отметил, что они получатся такими же пухлыми, мягкими и с миллионами пузырьков внутри, как и на молоке.

Знаменитые американские панкейки - небольшие блинчики, или оладьи, которые пекут на сковороде без масла. В классическом варианте панкейки готовят на молоке. Но известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко показал совсем другой рецепт.

Так, Евгений Клопотенко дал проверенный и простой рецепт панкейков на воде. Они получатся такими же пухлыми, мягкими и с миллионами пузырьков внутри, как вы привыкли видеть в некоторых американских фильмах.

Ингридиенты:

250 мл воды

250 г муки

2 яйца

2 ст. л. сахара

1 ст. л. ванильного сахара

2 ст. л. подсолнечного масла

5 г разрыхлителя

щепотка соли

Как приготовить:

1. Белки взбейте до устойчивых пиков. Желтки взбейте с 2 ст. сахара до побелки и увеличения массы в несколько раз.

2. Добавте воды, подсолнечного масла и ванильного сахара в смесь желтков, а после тщательно перемешайте.

3. Порциями добавляйте муку, разрыхлитель и щепотку соли. Взбейте до однородности. В тесто вмешивайте взбитые белки силиконовой лопаткой.

4. Разогрейте сухую сковороду, половником вливайте на центр небольшое количество теста. Когда на поверхности начнут появляться пузырьки, а низ становится коричневым, переверните панкейки на другую сторону.

Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.

Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.