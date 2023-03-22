Лиза Глинская отметила, что приготовление этого десерта спасет, когда времени нет, а хочется чего-нибудь вкусненького. Идеальный рецепт к чаю на каждый день!

Манник – это вкусный домашний пирог, в основе которого – манная крупа. Готовят выпечку преимущественно на кефире и с разными начинками. Кондитер и победительница "Мастер Шеф" второго сезона Елизаветта Глинская на своей странице в Инстаграм поделилась рецептом шоколадного манника.

Лиза Глинская отметила, что приготовление этого десерта, это как раз тот случай, когда дома практически нет продуктов, а где-то там в холодильнике остался стакан кефира. Конечно можно сделать оладьи. Но если в шкафу найти немного манки, а в холодильнике сливочное масло, вы получите вкуснейший манник.

Ингридиенты:

300 мл кефира (жирностью 2,5%)

30 г какао-порошка (2 ст. л. с горкой)

250 г манной крупы (15,5 ст. л. с горкой)

200 г сахара (1 стакан)

100 г сливочного масла

50 г яиц (1 шт)

6 г пищевой соды (1 ч. л. без горки)

60 г изюма (по желанию)

Как приготовить:

1.Смешиваем в миске все сухие ингредиенты: манную крупу, какао-порошок, пищевую соду и сахар. Перемешиваем.

2. Растапливаем сливочное масло. Добавляем к сухим ингредиентам яйцо, растопленное сливочное масло и кефир комнатной температуры. Перемешиваем до однородной смеси.

3. Оставляем тесто при комнатной температуре на 30 минут, чтобы манная крупа набухла.

4. Заливаем изюм теплой водой и оставляем на 5 минут. Сливаем воду и добавляем в тесто. Перемешиваем.

5. Берем разъемную форму диаметром 21 см., кладем на дно пергамент и смазываем стенки формы сливочным маслом. Выливаем тесто в форму и отправляем в разогретую духовку до 180 градусов на 40-45 минут. Дождемся пока манник остынет и можем снимать форму. Ідеальний рецепт до чаю на кожен день!

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