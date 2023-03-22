Совсем скоро Светлана Тарабарова станет мамой в третий раз, но она не перестает работать и готовит сюрприз.

Украинская певица Светлана Тарабарова даже во время беременности артистка уделяет внимание тренировкам и занимается йогой. Кроме того, артистка записывает новые песни и успевает дать интервью. На странице в соцсети Инстаграм знаменитость показала, как идет запись ее нового альбома.

Совсем скоро Светлана Тарабарова станет мамой в третий раз. У певицы двое детей — сын Ивана и дочь Мария. Тем не менее она находит время для того, чтобы записать особенный альбом во время третьей беременности. Певица призналась, что работает в среднем по 5-6 часов на день, чтобы закончить альбом для молодых мамочек.

"Весело на 38 неделе беременности работать по 5-6 часов в студии, писать детский альбом для нас, мамы, чтобы облегчить нам развитие наших малышей) Трудно, но не сдаемся!", - подписала забавное видео Светлана Тарабарова.

В комментариях пользователи сети восхитились тем, что певица продолжает заниматься любимым делом даже сейчас:

"Вы вдохновляете своей энергией!", "Светлана, вы нереальна!", "Как классно будем ожидать с нетерпением, вдохновения вам побольше", "Вы невероятны. Очень ждем новый альбом", "Прекрасная новость, ждем. А пока, вы продолжаете вдохновлять нас всех".

Напомним, что Тарабарова честно рассказала о трудностях и заявила, почему их семья потеряет дом.

Как сообщала Politeka, Тарабарова отказалась критиковать подругу Тодоренко из-за ее молчания.

Также Politeka писала, что Тарабарова в слезах рассказала, почему вынуждена продать свой дом.