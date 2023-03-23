Победительница и судья нескольких сезонов шоу "Мастер Шеф" Лиза Глинская поделилась рецептом быстрой закуски, которая подойдет даже для праздничного стола.

Елизавета Глинская рассказала, как приготовить вкуснейшую еврейскую закуску всего за 10 минут.

"Популярная закуска, которая готовится быстро и очень легко и "уходит" со стола на раз-два😋 Проверено!😉", — советует звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся такие ингредиенты:

270 г плавленого сыра

2 вареных яйца

40-50 г майонеза

2 зубчика чеснока (или по вкусу)

5-7 г белого хрена

50 г обжаренных грецких орехов

соль по вкусу

Закуска готовится очень просто. Натрите сыр и яйца на мелкой терке. Удалите из зубчиков чеснока сердцевину, чтобы убрать горечь и избавиться от неприятного запаха после. Выдавите чеснок в сырно-яичную массу. Добавьте хрен и майонез. Доведите до вкуса солью и хорошенько перемешайте. Грецкие орехи измельчите. Сформируйте из массы шарики и обваляйте в ореховой крошке.

Украинцы в комментариях оценили рецепт:

"Да, это вкусно. Делали похожее блюдо, только без хрена. Надо попробовать ещё по другому";

"Лиза, Вы, как всегда, сумели внести новое в хорошо практикуемое старое! Всегда подаю еврейскую закуску в домашних тарталетках из слоенного теста. Думала, что так вкуснее всего, а нет - надо попробовать подать «конфеткой», как у Лизы!".

Напомним, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт готовящихся за 10 минут куриных стрипсов.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, какую вкуснятину можно приготовить из гречки.

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