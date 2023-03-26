На своей странице в Instagram ведущая рассказала, что накануне на Бахмутском направлении украинские силы сдержали все позиции (видео 1 от Жорина из Азова — чтобы посмотреть кадры, пролистайте новость до конца). Как сообщил главнокомандующий Валерий Залужный, украинским войскам титаническими усилиями удалось стабилизировать ситуацию в этом направлении. Схожую оценку дает и британская разведка – там видят истощение российских сил и негатив от внутренней конкуренции. При этом украинская сторона тоже понесла тяжелые потери – пишут британцы.
Россияне отказались от планов дальнейшего наступления этой весной, пишет «Блумберг», после того, как российская армия не смогла добиться существенных успехов. Оккупанты решили сосредоточиться на сдерживании будущего наступления ВСУ и мобилизации резервов (фото 3).
Авдеевка – еще одна горячая точка на карте боевых действий. Волонтеры вывезли оттуда пожилую пару, не имеющую никаких родственников и 20 лет не выезжавших за пределы города (видео 4).
Военные в украинской форме на левобережной части Херсонщины – с большой долей вероятности переодеты россияне, которые осуществляют там провокации (видео 5).
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Компания «Укрэнерго» призвала украинцев не присоединяться к акции «час Земли», которая заключается в одновременном выключении света на час ради демонстрации экономии электроэнергии, поскольку количество производимой электроэнергии должно соответствовать количеству потребленной, а одновременное отключение света на час дестабилизирует этот процесс.
Напомним, звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочерьми.
Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.
Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Маричка Падалко показала возмутившие украинцев кадры.