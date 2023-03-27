Как пишет Politeka.net, Дмитрий Монатик - известный украинский музыкант, который женат на красотке Ирине, которая стала продюсером певца. Артист долгое время не показывал ее фанатам, но несколько лет назад пара перестала прятаться и теперь жена Дмитрия активно показывается и ведет публичный блог в Инстаграм. Там Ирина не только делится творчеством, но и личными кадрами, а в этот раз звезда рассказала о возвращении домой в Киев, поделившись трогательным фото. На снимке были шарики, на которых было написано "Добро пожаловать домой".
"Home sweet. Home Украина love You Дмитрий Монатик! Большое спасибо за такой прием дома", - написала Ирина.
Фанаты, включая жену Влада Ямы, Веру Брежневу, Снежанну Бабкину, Лесю Никитюк и других звезд, поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Ируся, поздравляю с возвращением";
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"С возвращением прекрасная Ириша";
"Аааа!!! Класс! Ируся, с возвращением домой!";
"Что?! Ируся! Ты приехала?!";
"Ирочка, дорогая , обнимаю крепко и мысленно с вами !!!! Ураааааааааа!!!!!";
"наконец! Очень радуюсь за вас! С возвращением!";
"С возвращением, дорогие";
"Так рада за вас";
"Ура, поздравляю";
"Дома есть дома".
Напомним, Дима Монатик попробовал перевести свой хит на украинский, но снова нарвался на критику
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