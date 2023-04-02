В этот раз в сторим на своей странице в Instagram экс-жена боксера Вячеслава Узелкова поделилась примерами вкусного, полезного и бюджетного рациона на день. Марина Боржемская показала постный и стандартный варианты меню.
Завтрак 8:00-9:00
Сырники из тофу с яблоком + ягоды или салат.
Порция завтрака: +/-300 г. Чай/кофе
Замена завтрака:
Сырники из творога с яблоками и йогуртом.
Обед 13:00-14:00
Вкусные фрикадельки из нута (+/-150 г) + салат или овощи-гриль (150 г), посыпать зеленью + 50 г ягод или фрукт.
Замена обеда:
Банош с фаршем и грибами: +/-130 г каши + 120 г фарша (гуляш) с грибами + овощи или салат (до 100 г).
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Ужин 18:00-19:30
Салат овощной с листовой зеленью (180 г) + нут отварной (50 г в готовом виде)
Или второй, стандартный вариант меню:
Завтрак 8:00-9:00
Овсяные оладьи. Порция овощей/ягод.
Порция завтрака: +/-270-300 г
Обед 13:00-14:00
Овощной суп с курицей (+/-200-300 г) -> овощей берем больше, чем жидкости.
Нутовые котлеты (+/-80-100 г)
20 г черного шоколада или фрукт/домашний зефир/мармелад (30 г).
Ужин 18:00-19:00
Салат с курицей, яйцом и овощами (+/-280 г)
Этот ужин можно заменить супом с обеда или приготовить овощи/салат и добавить нутовую котлету с обеда.
Напомним, ранее Марина Боржемская дала три полезных и простых рецепта салатов.
Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.
Также Politeka писала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как дети приняли ее нового любимого.