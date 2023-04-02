Известная фитнес-тренер и эксперт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская предложила два варианта меню для худеющих.

В этот раз в сторим на своей странице в Instagram экс-жена боксера Вячеслава Узелкова поделилась примерами вкусного, полезного и бюджетного рациона на день. Марина Боржемская показала постный и стандартный варианты меню.

Завтрак 8:00-9:00

Сырники из тофу с яблоком + ягоды или салат.

Порция завтрака: +/-300 г. Чай/кофе

Замена завтрака:

Сырники из творога с яблоками и йогуртом.

Обед 13:00-14:00

Вкусные фрикадельки из нута (+/-150 г) + салат или овощи-гриль (150 г), посыпать зеленью + 50 г ягод или фрукт.

Замена обеда:

Банош с фаршем и грибами: +/-130 г каши + 120 г фарша (гуляш) с грибами + овощи или салат (до 100 г).

Ужин 18:00-19:30

Салат овощной с листовой зеленью (180 г) + нут отварной (50 г в готовом виде)

Или второй, стандартный вариант меню:

Завтрак 8:00-9:00

Овсяные оладьи. Порция овощей/ягод.

Порция завтрака: +/-270-300 г

Обед 13:00-14:00

Овощной суп с курицей (+/-200-300 г) -> овощей берем больше, чем жидкости.

Нутовые котлеты (+/-80-100 г)

20 г черного шоколада или фрукт/домашний зефир/мармелад (30 г).

Ужин 18:00-19:00

Салат с курицей, яйцом и овощами (+/-280 г)

Этот ужин можно заменить супом с обеда или приготовить овощи/салат и добавить нутовую котлету с обеда.

Напомним, ранее Марина Боржемская дала три полезных и простых рецепта салатов.

Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.

Также Politeka писала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как дети приняли ее нового любимого.