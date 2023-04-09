В этот раз у себя в Instagram Марина Боржемская рассказала, как приготовить куриные рулеты со шпинатом.
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
- 800 г куриного филе
- 2 яйца
- 300 мл молока
- Базилик
- Соль
- 40 г кукурузного крахмала
- 65 г готового шпината
- 100 г сливочного сыра
Сначала нужно приготовить блины из курицы. Филе, яйца, молоко и базилик солим по вкусу и с помощью блендера смешиваем до состояния жидкого фарша. Берем антипригарную сковороду и наливаем фарш на предварительно разогретую поверхность. Жарим блинчик примерно 4 минуты с одной стороны и с другой.
Чтобы сделать начинку, берём шпинат и обжариваем его 5 минут на антипригарной сковороде без масла (можно добавить немного кипятка). Если нет свежего, то используем замороженный шпинат и предварительно размораживаем его. Смешиваем обжаренный шпинат со сливочным сыром, добавляем по вкусу соль и специи. Закручиваем в блины начинку – и смакуемся.
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Также ранее Марина Боржемская дала рецепт диетических котеток, для которых нам понадобятся:
- куриное филе 200 г
- яйцо 1 шт
- сыр 40 г
- мука рисовая 30 г
- лук 30 г
- чеснок 1 зубчик
- соль по вкусу
Куриное филе нарезаем очень маленькими кусочками, добавляем яйцо, муку, лук, измельченный чеснок, тертый сыр, соль/перец по вкусу, перемешиваем. Разогреваем сковороду, немного смазываем ее растительным маслом. Ложкой выкладываем мясную массу, формируя котлеты. Жарим на небольшом огне, с двух сторон, до золотистой корочки.
Напомним, ранее Марина Боржемская дала три полезных и простых рецепта салатов.
Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.
Также Politeka писала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как дети приняли ее нового любимого.