Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский шеф-повар, ресторатор и судья "Мастер Шеф". Звезда также активно ведет Инстаграм, где в этот раз решил рассказать о трагедии, которая произошла в Краматорске, по которому российские оккупационные войска ударили ракетой и убили более 60 людей.
"8 апреля 2022 года. 10 утра. Краматорск. вокзал. Они просто ждали эвакуацию. В тот день враг нанес удар Точкой В по вокзалу Краматорска, от чего погибли более 60 человек. Прошел ровно год с того дня. Мы помним. Мы не забудем. Мы отомстим. Почтим память погибших", - написал звезда под фото.
Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:
"Вечная память погибшим";
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"Вечная Память и Царство Небесное всем невинным жертвам российского терроризма! Вечное проклятие путина и его террористической банде и всем, кто их поддерживает! Не простим никогда! Человеческие слезы на землю не падают...";
"Эктор благодарю Вас, спасибо, что не остается в стороне!";
"Украинцами не рождаются, украинцами становятся. Браво Эктор. Вы молодец.Спасибо Вам";
"Искренне благодарны, Эктор, за вашу поддержку в нашей борьбе".
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