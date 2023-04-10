Известная украинская актриса Анна Саливанчук, которая является женой продюсера "Квартал 95" показала свою поездку с командой и коллегами.

В этот раз артистка решила показать несколько ярких кадров из поездки с коллегами в рамках своего тура. Перед выступлением Саливанчук блеснула не только фото, но и призналась, что исполнила маленькую культурную мечту.

По словам Анны, главное мечтать так, чтобы понимать что это реально, тогда чаще мечты будут сбываться. Саливанчук мечтала приехать на могилу Шевченка, но ранее все никак не могла доехать, то времени не было, то возможности.

"Як умру, то поховайте

Мене на могилі,

Серед степу широкого,

На Вкраїні милій,

Щоб лани широкополі,

І Дніпро, і кручі

Стали вам поперек горла,

Мо**алі ї**чі.

Як понесе з України

У синєє море

Кров ворожу... отоді я

І лани і гори —

Все покину і полину

До самого бога

Молитися... А до того —

Я не знаю бога" - процитировала Анна один из стихов Т. Г. Шевченка.

Ранее артистка решила не только напомнить, что скоро станет психологом, но и стала поучать украинок. Саливанчук дала совет поклонницам, касающийся детей, она представила его в Инстаграм.

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