Ресторатор и судья популярного кулинарного шоу МастерШеф, Эктор Хименес-Браво поделился не самыми простыми кадрами, которые лишили его дара речи. Как известно, недавно в рф похвастались очередными зверскими издевательствами над украинцами.

«Каждый раз говорю себе «не смотри, ты и так все знаешь» и смотрю. Это действительно не шутка, если у вас слабая психика, то не нужно включать видео

Для моих англоговорящих друзей; Я оставил ссылку в своих историях, вы должны это увидеть, потому что так мы, украинцы, живем каждый день.. поэтому нам нужно больше оружия, и поэтому это террористическое государство не может быть в ООН» - эмоционально написал Эктор.

Украинцы также присоединились к протесту:

«Как это возможно! Эта страна сейчас председательствует в Совете Безопасности ООН, пока их солдаты пытают и обезглавливают военнопленного??; Ужас от того, что ты понимаешь, что они потенциально все больны; Надо максимально выбить этих чудовищ;

Это мусор нашей планеты. Больные, жестокие, дикие изверги. Нация больна последней клеткой; Раковая опухоль на теле нашей планеты; А потом удивляются откуда ненависть».

Как известно, Эктор давно занимается кулинарией и посвящает этому всю свою жизнь и свободное время. Также кулинар написал много полезных рецептов и продолжает ими удивлять украинцев.

Напомним, Эктор Хименес-Браво показал простой рецепт аджики без варки.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" порадовал рецептом ароматной выпечки.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, из чего приготовить питательный завтрак.