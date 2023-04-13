Елизавета Глинская рассказала, как приготовить вкуснейший рыбный пирог.
"Вам понадобится минимум продуктов и немного времени😉 Он станем вашим любимым!", — советует звезда "Мастер Шеф".
Нам понадобятся такие ингредиенты:
- 100 мл молока
- 10 г свежих дрожжей (или 3 г сухих)
- 5 г сахара
- 3 яйца
- 30 г сливочного масла
- 200 г муки
- соль
- 80 г сыра
- 300 г форели (можно заменить другой красной или белой рыбой без костей)
- 50-80 г шпината
Сперва немного подогрейте молоко (примерно 35 градусов), добавьте к нему дрожжи и сахар, перемешайте. Когда дрожжи растворятся, накройте пленкой и поставьте в теплое место на 15-20 минут. После этого добавляем растопленное сливочное масло, яйца и перемешиваем. Затем добавьте муку, соль и снова перемешайте до однородной консистенции.
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Сыр, натертый на мелкой терке, добавьте к тесту, перемешайте. Шпинат, помытый и просушенный, нарежьте и также вмешайте в тесто. Рыбу нарежьте кубиками и также отправьте в тесто, перемешайте.
Форму для запекания (Глинская использовала форму 24*10*5 см) смазываем сливочным маслом и присыпаем мукой. Равномерно выкладываем тесто и ставим в духовку, разогретую до 180°С, на 35-40 минут. Потом достаньте готовый пирог из формы и подавайте холодным, так он вкуснее.
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