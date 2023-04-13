Победительница и экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом очень быстрого и вкусного пирога.

Елизавета Глинская рассказала, как приготовить вкуснейший рыбный пирог.

"Вам понадобится минимум продуктов и немного времени😉 Он станем вашим любимым!", — советует звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся такие ингредиенты:

100 мл молока

10 г свежих дрожжей (или 3 г сухих)

5 г сахара

3 яйца

30 г сливочного масла

200 г муки

соль

80 г сыра

300 г форели (можно заменить другой красной или белой рыбой без костей)

50-80 г шпината

Сперва немного подогрейте молоко (примерно 35 градусов), добавьте к нему дрожжи и сахар, перемешайте. Когда дрожжи растворятся, накройте пленкой и поставьте в теплое место на 15-20 минут. После этого добавляем растопленное сливочное масло, яйца и перемешиваем. Затем добавьте муку, соль и снова перемешайте до однородной консистенции.

Сыр, натертый на мелкой терке, добавьте к тесту, перемешайте. Шпинат, помытый и просушенный, нарежьте и также вмешайте в тесто. Рыбу нарежьте кубиками и также отправьте в тесто, перемешайте.

Форму для запекания (Глинская использовала форму 24*10*5 см) смазываем сливочным маслом и присыпаем мукой. Равномерно выкладываем тесто и ставим в духовку, разогретую до 180°С, на 35-40 минут. Потом достаньте готовый пирог из формы и подавайте холодным, так он вкуснее.

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