Тефтели - это блюдо из мясного фарша, из которого делают нежные и воздушные шарики. Чтобы они были вкуснее и лучше держали форму, в них добавляют рис. В каждой кухне мира есть свой вариант их приготовления.

Украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом тефтелей, которые подойдут к любому гарниру.

Евгений Клопотенко предложил отварить любой гарнир после чего выложить мясные шарики и полить сверху все это соусом. Но если вам нравится кушать салаты, то мясные шарики прекрасно для этого подходят. Все варианты вкусные.

Что вам понадобится:

500 г микса говяжьего и свиного фарша

100 г длиннозернистого пропаренного риса

250 г томатов

1 ч. л. горчицы в зернах

250 мл воды (или молока 2,5%)

соль и перец по вкусу

Как приготовить:

1. Вымойте рис пока вода не станет прозрачной. Переложите в каструлю и варите до полуготовности. Откиньте на дуршлаг, чтобы лишняя жидкость вышла. Оставте в стороне, чтобы рис остыл.

2. Смешайте в миске микс говяжьего и свиного фарша, добавьте рис, посолите и поперчите. Мешайте пока смесь не станет однородной.

3. Сделайте небольшие шарики и выложите в форму для запекания, чтобы они не прикасались друг другу.

4. Делаем соус: смешиваем нарезанные томаты, горчицу в зернах и воды или молоко. Перемешайте и залейте тефтели, чтобы они были покрыты всем соусом.

5. Накройте сверху фольгой и ставьте выпекаться на 40 минут при температуре 180 градусов.

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