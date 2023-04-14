Ресторатор и судья популярного кулинарного шоу МастерШеф, Эктор Хименес-Браво решил поднять настроение поклонникам и поделился домашним видео с уборкой по случаю "Чистого четверга". Однако украинки принялись критиковать кулинара, который якобы неправильно понимает суть этого дня.

В этот день нужно обязательно помыться, лучше до восхода солнца. Считается, что в этот день вода особенно целебна. Также в Чистый четверг традиционно готовят свой дом к светлому празднику Пасхи.

Однако забавный ролик с уборкой от кулинара Эктора оценили не все, принявшись раздавать советы:

«Чтобы так легко мы могли очистить в чистый четверг нашу землю от своей нечисти; Эктор, поделитесь настроением для уборки); Чистый четверг, это великий христианский праздник и высмеивать его таким образом немного странно. Этот день не о метле и танцах;

Хотела бы я вообще иметь настроение, хоть к чему-то...; Если бы не юмор в наше время, то совсем было бы грустно; чистый четверг не для уборки ,а для очищения души...почему многие думают что в этот день нужно делать генеральную уборку в квартире».

Напомним, что Хименес-Браво из "МастерШеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер-Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.