Финалист шоу "Мастер Шеф Профессионалы 3" Николай Люлько поделился рецептом блюда, которое он вместе с дочерью просто обожает.

На своей странице в Instagram Николай Люлько показал, как приготовить макароны в соусе песто.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

• Макароны – 400 г;

• Базилик – 100 г;

• Чеснок – 12 г;

• Орех кешью (можно заменить на любые другие) – 50 г;

• Масло оливковое – 80 г;

• Соль – 3 г;

• Сок лимона – 30 г;

• Пармезан – 40 г.

Готовится все очень просто и быстро. Макароны отварите в подсоленной воде. В ступке или блендере протрите все ингредиенты на соус. Добавьте к горячим макаронам готовый соус, а также 100-150 мл воды, в которой варились макароны. Быстро перемешайте и подавайте с тертым пармезаном и свежими листьями базилика.

Поклонники в комментариях оценили рецепт от звезды "Мастер Шеф":

"Соус песто могу ложкой есть и без макарон 😂😂 спасибо за еще одно видео со Златкой 😍";

"Аж макарошков захотелось 😍";

"Ойойой…хотел сразу съесть, но вспомнил, что это только видео.. 😂".

Ранее Николай Люлько дал рецепт ароматного масла для разных блюд. Оно будет подходить и к мясу, и к рыбе, и просто к хлебу.

Нам понадобятся:

- 1 разрезанная головка чеснока

- 4 веточки розмарина

- 200 г сливочного масла

- 100 г оливкового масла

Просто все складываем в форму и провариваем 5 минут.

Напомним, Николай Люлько дал рецепт идеальных блинов.

Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф Профессионалы" Николай Люлько дал простой рецепт вкусного торта.

Также Politeka писала, что финалист Мастер Шеф Профессионалы Люлько дал рецепт интересной закуски из баклажанов.