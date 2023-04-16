Елизавета Глинская рассказала, как приготовить нежный мусс из ряженки с персиком.

"Сегодня вы узнаете, как приготовить нежный пп мусс из ряженки с персиком. Этот быстрый и простой рецепт мусса идеально подойдет для тех, кто очень любит ряженку и десерты с фруктами", — советует звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся такие ингредиенты:

100 мл молока

18 г желатина + 90 мл воды

400 мл ряженки

50 г сахара

300 мл сливок (жирностью не менее 30%)

250 г консервированных персиков (3-4 шт.)

Перемешайте желатин с водой и отставьте на 10-15 минут, чтобы он набух. В миске смешайте молоко с сахаром, прогрейте до парения и дайте сахару раствориться. Сюда же добавьте размоченный желатин и перемешайте. Добавьте ряженку и снова перемешайте. Оставьте массу при комнатной температуре, чтобы она остыла до температуры примерно 30-32 градуса. Сливки взбейте до мягких пиков и добавьте к основе из ряженки.

Вылейте мусс в форму (Елизавета Глинская использовала форму размером 22х22 см). Добавьте туда консервированные персики, нарезанные кубиком. Отправьте мусс в холодильник на 5-6 часов.

Чтобы достать десерт из формы, оберните доску пищевой плёнкой, а в глубокий противень налейте кипяток. Достаньте форму с муссом из холодильника и окуните низ формы в кипяток на 10-15 секунд. Затем поставьте форму на бумажное полотенце и переверните на доску с пищевой плёнкой. Снимите форму, нарежьте мусс на порционные кусочки и выложите на тарелку.

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