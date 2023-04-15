В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить курицу "кордон блю".
"Это легендарное блюдо, а еще и такое вкусное, что можно просто потерять сознание 😍", - советует звезда "Мастер Шеф".
Берем следующие ингредиенты:
– Куриное филе – 2 шт.
– Сухой чеснок
– Сухой лук
– Соль
– Перец
– Ветчина слайсами – 150 г
– Сыр слайсами – 150 г
Для панировки:
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Объявлен красный уровень опасности: стихийное бедствие грозит не только Киевщине, какие территории под угрозой
"Братская могила": стало известно, как далеко продвинулись россияне в Бахмуте
Украинским спортсменам запретили выступать на турнирах с россиянами, появилась реакция: "Какой бред..."
"Несколько часов назад": трагически оборвалась жизнь известного украинского политика
– Мука
– Яйца
– Панировочные сухари
Для соуса:
– Мука – 50 г
– Масло сливочное – 50 г
– Чеснок – 2 зубчика
– Молоко – 500 мл
– Дижонская горчица – 50 г
– Перец черный, соль
– Пармезан – 70 г
Все специи смешиваем и посыпаем ими куриное филе. Отбиваем мясо, но не очень тонко, чтобы оно было сочным. Внутрь кладем ветчину и сыр слоями, как на видео (чтобы посмотреть, пролистайте вниз). Скручиваем рулетики и плотно заворачиваем пленкой, чтобы держали форму. Ставим в холодильник на 30 минут.
Готовим все для панировки – отдельно муку, сухари и яйца. Достаем мясо, панируем его - мука-яйцо-сухари - и жарим в горячем масле до золотистого цвета.
Чтобы приготовить соус, в сотейнике растапливаем масло, немного жарим мелко нарезанный чеснок, добавляем муку и жарим ее до легкого золотого цвета. Убавляем огонь и вводим молоко, хорошо перемешивая венчиком, доводим до загустения. Добавляем соль, перец, тертый пармезан, перемешиваем и готово. Подавайте кордон блю под соусом.
Напомним, что Хименес-Браво из "МастерШеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер-Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.
Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.