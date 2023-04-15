В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить курицу "кордон блю".

"Это легендарное блюдо, а еще и такое вкусное, что можно просто потерять сознание 😍", - советует звезда "Мастер Шеф".

Берем следующие ингредиенты:

– Куриное филе – 2 шт.

– Сухой чеснок

– Сухой лук

– Соль

– Перец

– Ветчина слайсами – 150 г

– Сыр слайсами – 150 г

Для панировки:

– Мука

– Яйца

– Панировочные сухари

Для соуса:

– Мука – 50 г

– Масло сливочное – 50 г

– Чеснок – 2 зубчика

– Молоко – 500 мл

– Дижонская горчица – 50 г

– Перец черный, соль

– Пармезан – 70 г

Все специи смешиваем и посыпаем ими куриное филе. Отбиваем мясо, но не очень тонко, чтобы оно было сочным. Внутрь кладем ветчину и сыр слоями, как на видео (чтобы посмотреть, пролистайте вниз). Скручиваем рулетики и плотно заворачиваем пленкой, чтобы держали форму. Ставим в холодильник на 30 минут.

Готовим все для панировки – отдельно муку, сухари и яйца. Достаем мясо, панируем его - мука-яйцо-сухари - и жарим в горячем масле до золотистого цвета.

Чтобы приготовить соус, в сотейнике растапливаем масло, немного жарим мелко нарезанный чеснок, добавляем муку и жарим ее до легкого золотого цвета. Убавляем огонь и вводим молоко, хорошо перемешивая венчиком, доводим до загустения. Добавляем соль, перец, тертый пармезан, перемешиваем и готово. Подавайте кордон блю под соусом.

Напомним, что Хименес-Браво из "МастерШеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.

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