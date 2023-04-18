В этот раз Евгений Клопотенко поделился своим рецептом плова из булгура со свининой. Он пообещал, что это здоровое питание не только легко приготовить, но и очень вкусно.
Рецепт плова из булгура со свининой:
Ингредиенты (на 4-6 порций):
- 500 г свиной мякоти;
- 250 г булгура;
- 1 столовая ложка подсолнечного масла;
- 1 лук;
- 1 морковь;
- 1 столовая ложка томатной пасты;
- 500 мл воды;
- 1 чайная ложка зиры;
- черный молотый перец по вкусу;
- 1/2 чайной ложки соли.
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Шаги приготовления:
- Очистите морковку и луковицу, затем порежьте овощи средним кубиком.
- Нарежьте 500 г свиной мякоти одинаковыми порционными кусками.
- Разогрейте котелок или кастрюлю с толстым дном из 1 столовой ложки подсолнечного масла.
- Выложите нарезанные овощи и жарьте на небольшом огне до прозрачности лука.
- Добавьте на сковороду мясо и обжаривайте до золотистой корочки.
- Всыпьте 250 г булгура, добавьте 1 чайную ложку зиры, черный молотый перец по вкусу и 1/2 чайной ложки соли.
- Влейте 500 мл воды и выложите 1 столовую ложку томатной пасты.
- Перемешайте, накройте крышкой и оставьте вариться на маленьком огне 40 минут.
По словам Евгения Клопотенко, такое здоровое питание должно точно понравиться украинцам, ведь так можно разнообразить свое меню.
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