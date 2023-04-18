Победитель шоу "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко поделился секретом приготовления здорового и вкусного блюда - плова из булгура со свининой.

В этот раз Евгений Клопотенко поделился своим рецептом плова из булгура со свининой. Он пообещал, что это здоровое питание не только легко приготовить, но и очень вкусно.

Рецепт плова из булгура со свининой:

Ингредиенты (на 4-6 порций):

500 г свиной мякоти;

250 г булгура;

1 столовая ложка подсолнечного масла;

1 лук;

1 морковь;

1 столовая ложка томатной пасты;

500 мл воды;

1 чайная ложка зиры;

черный молотый перец по вкусу;

1/2 чайной ложки соли.

Шаги приготовления:

Очистите морковку и луковицу, затем порежьте овощи средним кубиком. Нарежьте 500 г свиной мякоти одинаковыми порционными кусками. Разогрейте котелок или кастрюлю с толстым дном из 1 столовой ложки подсолнечного масла. Выложите нарезанные овощи и жарьте на небольшом огне до прозрачности лука. Добавьте на сковороду мясо и обжаривайте до золотистой корочки. Всыпьте 250 г булгура, добавьте 1 чайную ложку зиры, черный молотый перец по вкусу и 1/2 чайной ложки соли. Влейте 500 мл воды и выложите 1 столовую ложку томатной пасты. Перемешайте, накройте крышкой и оставьте вариться на маленьком огне 40 минут.

По словам Евгения Клопотенко, такое здоровое питание должно точно понравиться украинцам, ведь так можно разнообразить свое меню.

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