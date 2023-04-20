Кулинар Евгений Клопотенко поделился рецептом сытных горячих бутербродов. Они - это идеальный вариант для большой компании, праздничного стола и перекуса в течение дня.

Завтрак - это обязательный прием пищи, который дает энергию на весь день. Его пропуск увеличивает шансы развития ожирения, сахарного диабета и может привести к сердечному приступу.

Украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко на этот раз показал рецепт в Инстаграм сытного и необычного завтрака.

Как отметил Евгений Клопотенко, завтрак по его рецепту готовится за 10-15 минут. Так, кулинар поделился рецептом сытных горячих бутербродов. Они - это идеальный вариант для большой компании, праздничного стола и перекуса в течение дня. Их можно готовить счем угодно, но главное это сыр.

Что вам понадобится:

400 г шампиньонов

2 зубчика чеснока

80 г любого твердого сыра

щепотка соли и перца

1-2 столовой ложки растительного или оливкого масла

любой хлеб, который у вас найдется

сметана или сливки

Как приготовить горячие бутерброды по рецепту Евгения Клопотенко:

1. Очистите грибы и порежьте их на средние кусочки. Налейте на сковороду масло и поджарьте на нем грибы до золотистого цвета, мягкости.

2. Добавьте в сковороду мелко нарезанный чеснок. Жарьте около минуты, пока не появится аромат.

3. Уменьшите огонь и добавьте немного сметаны или сливки. Перемешайте и тушите около 2 минут, до тех пор пока соус не схватится к грибам.

4. На сухой сковороде сделайте гренки из нарезанных кусочков хлеба. Снимите со сководки хлеб, сверху на каждый кусочек положите сыр и выложите ложкой грибы. Бутерброды готовы.

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