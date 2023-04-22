Анна Саливанчук, жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, решила поболтать с фанатами. Звезда предложила задавать вопросы в сторис Инстаграм, где делится творчеством и личными кадрами.
"Сколько кг вы скинули?", - спросила фанатка.
"Я была 64,9, а сейчас 59,8. Хочу еще хотя бы -3 кг", - написала Анна в публикации.
"Ваш секрет счастья?", - спросил еще один фанат.
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"Счастье - один из больших даров жизни, который доступен каждому. Счастья не находят - его творят. Я просто не останавливаюсь", - написала Анна в ответ.
А до этого Саливанчук поделилась фото с сыном. Также звезда поздравила украинцев со светлым праздником Пасхи.
"Мои дорогие друзья! Христос Воскрес! Воистину Воскрес!Сегодня величайший православный церковный праздник – Пасха! Это один из моих любимых праздников. Но уже другая Пасха все ощущается иначе. Сейчас каждый украинец молится чаще, чем раньше. Сейчас каждый украинец молится об одном – о победе добра над злом, о победе Украины!", - написала Саливанчук.
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук удивила праздничными кадрами
А еще Politeka сообщала, что жена продюсера "Квартал 95" насмешила кадрами из церкви
Также Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" дала полезные советы, что надо сделать перед Пасхой