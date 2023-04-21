В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес Браво показал, как приготовить вафельный торт с бананом.
"Решил вернуться к истокам в этом месяце, сделать много вкусного для вас! Встречайте, это ОН, не самый большой, но совершенно невероятный - вафельный торт с бананом 🤩", - пишет звезда "Мастер Шеф".
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
- ириска - 2 банки
- масло сливочное – 200 г
- бананы - 1 кг
- коржи вафельные – 1 упаковка
- арахис – 150 г
Для начала нужно подготовить арахис. Выкладываем его на противень, застеленный пергаментом, и запекаем до золотистости в духовке, разогретой до 180 градусов.
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Берем масло комнатной температуры и сбиваем его с ириской до однородности. Бананы нарежьте слайсами.
"Самый важный секрет сбора вафельного торта - каждый слой должен быть тщательно промазан, каждая клетка вафли должна быть заполнена!", - подчеркнул шеф-повар.
На вафельный корж щедро мажем крем, далее выкладываем слайсы банана и так повторяем со всеми коржами. Последний слой посыпаем обжаренным и измельченным арахисом, как на видео. Бока торта промазываем кремом.
"Прежде чем есть, дайте торту постоять. Желательно сутки. А при подаче посолите морской солью - вкус будет насыщеннее", - добавил Эктор Хименес-Браво.
Напомним, что Хименес-Браво из "МастерШеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.
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