В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес Браво показал, как приготовить вафельный торт с бананом.

"Решил вернуться к истокам в этом месяце, сделать много вкусного для вас! Встречайте, это ОН, не самый большой, но совершенно невероятный - вафельный торт с бананом 🤩", - пишет звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

ириска - 2 банки

масло сливочное – 200 г

бананы - 1 кг

коржи вафельные – 1 упаковка

арахис – 150 г

Для начала нужно подготовить арахис. Выкладываем его на противень, застеленный пергаментом, и запекаем до золотистости в духовке, разогретой до 180 градусов.

Берем масло комнатной температуры и сбиваем его с ириской до однородности. Бананы нарежьте слайсами.

"Самый важный секрет сбора вафельного торта - каждый слой должен быть тщательно промазан, каждая клетка вафли должна быть заполнена!", - подчеркнул шеф-повар.

На вафельный корж щедро мажем крем, далее выкладываем слайсы банана и так повторяем со всеми коржами. Последний слой посыпаем обжаренным и измельченным арахисом, как на видео. Бока торта промазываем кремом.

"Прежде чем есть, дайте торту постоять. Желательно сутки. А при подаче посолите морской солью - вкус будет насыщеннее", - добавил Эктор Хименес-Браво.

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