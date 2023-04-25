Популярный ресторатор, шоумен и многолетний судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, который с начала войны остается в Украине и всеми силами помогает и волонтерит, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз повар поделился новым фото и напомнил украинцам о важном.

Как видно, на новой фотографии Эктор запечатлен, сидя на крыльце здания с заколоченными окнами. На нем черная футболка, а на лице встревоженный вид. Это фото перекликается и со смыслом его нового поста с размышлениями. Так, по словам повара, который живет в Украине, людям нужно сосредоточится не на мыслях о том, когда закончится война, а на том, что еще можно сделать, чтобы приблизить победу.

В подписи к публикации Хименес-Браво написал: "Сколько еще? Когда кончится война? Когда прекратятся обстрелы? Сколько еще мы должны держаться и быть сильными? Такие вопросы возникают в головах, вероятно, всех украинцев, и, спойлер, ответа на них НЕТ. Важно лишь то, что мы делаем для того, чтобы это кончилось. Сколько вы задонатили за последний месяц? Сколько сторис со сборами вы пролистали? "Сколько еще" нужно заменить "А что я еще могу сделать?". Держимся".

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