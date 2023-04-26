Кулинар Эктор Хименес-Браво активно занимается спортом. Он пытается делать это утром, потому как никто знает, насколько важен завтрак.

Телеведущий, судья проекта "Мастер Шеф" и кулинар Эктор Хименес-Браво часто делится со своими подписчиками полезными рецептами, которые с легкостью можно приготовить дома. В этот раз в своих Инстаграм-Сториз кулинар показал, как готовить простой завтрак из нескольких ингридиентов.

Кулинар Эктор Хименес-Браво активно занимается спортом. Он старается делать это утром, потому как никто знает, насколько важным должен быть завтрак. Так, судья проекта "Мастер Шеф" показал рецепт необычного омлета с питательной начинкой.

Так, чтобы приготовить вкусный омлет по рецепту Эктора Хименеса-Браво вам понадобится несколько яиц, несколько кусочков ветчины и сыра, несколько столовых ложек консервированной кукурудзы и зелень, которая вам нравится.

Как приготовить:

1. Яйца сначала разбейте в миску, взболтайте до однородной массы, приправьте солью и перцем.

2. Оливковое масло разогрейте на среднем огне в маленькой сковороде. В течение пары минут обжарьте нарезанные кубиками ветчину и кукурудзу.

3. Налейте на небольшую сковороду взбитые яйца и жарьте на маленьком огне. На одну сторону выложите зелень и натертые кусочки сыра. После положите туда же ветчину и кукурудзу.

4. Когда на яйце с противоположной стороны начнут появлятся пузырьки, накройте ею начинку. У вам получится по форме что-то похожее на тако.

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