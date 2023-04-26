Телеведущий, судья проекта "Мастер Шеф" и кулинар Эктор Хименес-Браво часто делится со своими подписчиками полезными рецептами, которые с легкостью можно приготовить дома. В этот раз в своих Инстаграм-Сториз кулинар показал, как готовить простой завтрак из нескольких ингридиентов.
Кулинар Эктор Хименес-Браво активно занимается спортом. Он старается делать это утром, потому как никто знает, насколько важным должен быть завтрак. Так, судья проекта "Мастер Шеф" показал рецепт необычного омлета с питательной начинкой.
Так, чтобы приготовить вкусный омлет по рецепту Эктора Хименеса-Браво вам понадобится несколько яиц, несколько кусочков ветчины и сыра, несколько столовых ложек консервированной кукурудзы и зелень, которая вам нравится.
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Как приготовить:
1. Яйца сначала разбейте в миску, взболтайте до однородной массы, приправьте солью и перцем.
2. Оливковое масло разогрейте на среднем огне в маленькой сковороде. В течение пары минут обжарьте нарезанные кубиками ветчину и кукурудзу.
3. Налейте на небольшую сковороду взбитые яйца и жарьте на маленьком огне. На одну сторону выложите зелень и натертые кусочки сыра. После положите туда же ветчину и кукурудзу.
4. Когда на яйце с противоположной стороны начнут появлятся пузырьки, накройте ею начинку. У вам получится по форме что-то похожее на тако.
Напомним, что Хименес-Браво из "МастерШеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер-Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.
Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.