В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить мегасырную фокаччу из картофеля.
"Фокаччу с томатами мы с вами уже готовили, а вот сырную фокаччу из картофеля - еще нет. Кто-то скажет зразы, а я скажу - фокачча 😅 Этот рецепт удивит быстротой и простотой приготовления!", - советует звезда "Мастер Шеф".
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
• Картофель – 4 шт.
• Крахмал кукурузный – 90 г
• Моцарелла (для пиццы) – 150 г
• Соль
• Масло растительное
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Варим картошку до 20 минут. Затем толчем ее, добавляем соль и кукурузный крахмал, замешиваем картофельное тесто.
Из теста делаем колбаску, нарезаем ее на порционные кусочки и делаем из них приплюснутые лепешки, которые помещаются в ладонь. Внутрь выкладываем нарезанные кусочки моцареллы и залепливаем, формируя ровные круглые фокаччи.
Жарим на среднем огне по 5 минут с каждой стороны. Подавать лучше теплыми, чтобы сыр хорошо тянулся.
Украинцы в комментариях убеждают, что это привычное украинское блюдо:
"Это украинское блюдо зразы или картопляники";
"Да это же украинские картопляники. Мы любим их чтобы внутри с капустой и подаем с грибным соусом";
"Моя мама такое блюдо делает, только она еще чеснок добавляет, вкуснятина невероятная, разлетаются за пару минут".
Напомним, что Хименес-Браво из "МастерШеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер-Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.
Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.