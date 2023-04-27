В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить мегасырную фокаччу из картофеля.

"Фокаччу с томатами мы с вами уже готовили, а вот сырную фокаччу из картофеля - еще нет. Кто-то скажет зразы, а я скажу - фокачча 😅 Этот рецепт удивит быстротой и простотой приготовления!", - советует звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

• Картофель – 4 шт.

• Крахмал кукурузный – 90 г

• Моцарелла (для пиццы) – 150 г

• Соль

• Масло растительное

Варим картошку до 20 минут. Затем толчем ее, добавляем соль и кукурузный крахмал, замешиваем картофельное тесто.

Из теста делаем колбаску, нарезаем ее на порционные кусочки и делаем из них приплюснутые лепешки, которые помещаются в ладонь. Внутрь выкладываем нарезанные кусочки моцареллы и залепливаем, формируя ровные круглые фокаччи.

Жарим на среднем огне по 5 минут с каждой стороны. Подавать лучше теплыми, чтобы сыр хорошо тянулся.

Украинцы в комментариях убеждают, что это привычное украинское блюдо:

"Это украинское блюдо зразы или картопляники";

"Да это же украинские картопляники. Мы любим их чтобы внутри с капустой и подаем с грибным соусом";

"Моя мама такое блюдо делает, только она еще чеснок добавляет, вкуснятина невероятная, разлетаются за пару минут".

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