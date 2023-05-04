Эктор Хименес-Браво, звезда "Мастер Шеф", показал, как приготовить вареники. Опубликовал рецепт знаменитость в своем Инстаграм, где активно ведет блог.

"Вареники-карбонара с картофелем. Кто бы что ни говорил, но вареники — это настоящее произведение искусства. Предлагаю особый и необычный рецепт с соусом для пасты Карбонара!

Ингредиенты:

• Мука – 200 г

• Кипяток - 100 мл

• Масло растительное – 1 ст.л.

• Соль – по вкусу

• Пюре картофельное – 200 г

• Пармезан - 50 г

• Соль и перец – по вкусу

• Бекон – 150 г

• Желтки – 2 шт.

• Соль и перец – по вкусу", - написал Эктор.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Фантастика – вы объединили украинское и итальянское";

"Ой, класс. Отдельная благодарность за рецепт теста";

"Спасибо Экторе за рецепт. Обязательно приготовлю";

"Эктор, вы гений кулинарии!!! А ваши ногти то вообще вау!!!)))";

"Завтра попробую, Но! Эктор, очень прошу, посетите Черновцы, ко мне в кабинет, очень хочу сделать Вам новый дизайн ногтей";

"Какая вкусность. Эктор, вы так круто лепите вареники. Молодец!";

"Эктор выставляет рецепт- мастер маникюра смотрит на его маникюр".

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