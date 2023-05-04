Эктор Хименес-Браво, звезда "Мастер Шеф", показал, как приготовить вареники. Опубликовал рецепт знаменитость в своем Инстаграм, где активно ведет блог.
"Вареники-карбонара с картофелем. Кто бы что ни говорил, но вареники — это настоящее произведение искусства. Предлагаю особый и необычный рецепт с соусом для пасты Карбонара!
Ингредиенты:
"Еще лучше, чем шашлык!": звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала рецепт фаршированных шампиньонов
Пассажирский поезд "Укрзалізниці" попал под обстрел оккупантов, есть раненые: первые подробности
Комендантский час вводят почти на трое суток: срочное предупреждение, кого коснется
Мишина возмутила постельными кадрами без "цензуры": "Следующее видео на унитазе"
Известный астролог сказал, чем закончится контрнаступление ВСУ: "Острая фаза в мае, а потом..."
• Мука – 200 г
• Кипяток - 100 мл
• Масло растительное – 1 ст.л.
• Соль – по вкусу
• Пюре картофельное – 200 г
• Пармезан - 50 г
• Соль и перец – по вкусу
• Бекон – 150 г
• Желтки – 2 шт.
• Соль и перец – по вкусу", - написал Эктор.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Фантастика – вы объединили украинское и итальянское";
"Ой, класс. Отдельная благодарность за рецепт теста";
"Спасибо Экторе за рецепт. Обязательно приготовлю";
"Эктор, вы гений кулинарии!!! А ваши ногти то вообще вау!!!)))";
"Завтра попробую, Но! Эктор, очень прошу, посетите Черновцы, ко мне в кабинет, очень хочу сделать Вам новый дизайн ногтей";
"Какая вкусность. Эктор, вы так круто лепите вареники. Молодец!";
"Эктор выставляет рецепт- мастер маникюра смотрит на его маникюр".
Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" удивил украинцев рецептом морковного пирога с сыром
А еще Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал тяжелые кадры разрушенного дома
Также Politeka сообщала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" дал рецепт своих фирменных сырников