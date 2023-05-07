Евгений Клопотенко признался, что если бы отдал какому-то блюду кулинарный Оскар, то это было бы - яйца Банадикт.

Первое, что приходит на ум, когда думаешь о завтраке - это блюда их яиц. Вариантов, конечно немало: классическая яичница, яйца пашот, французский омлет или даже вареные яйца. А почему бы не попробовать что-то новенькое и не приготовить яйца Бенедикт?

Украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко предложил рецепт яиц Бенедикта.

Евгений Клопотенко признался, что если бы отдал какому-то блюду кулинарный Оскар, то это было бы - яйца Банадикт. Такой завтрак создан для идеального утра, потому что оно имеет невероятное количество вкусов.

Что вам понадобится для приготовления яиц Пашот:

2 яйца

1 лук небольшого размера

50 г бекона

2 кусочка хлеба для тостов

50 г сливочного масла

1 ст. л. уксуса

Для соуса Голандез:

65 г сливочного масла

3 яичных желтка

1 ч. л. воды

1 ст. л. лимонного сока

1 щепотка соли

Как приготовить яйца по рецепту Евгения Клопотенко:

1.Кипятим воду в каструле и добавляем туда столовую ложку уксуса. После чего размешайте воду, чтобы там утворилась воронка. Сразу же разбейте в воронку яйцо, немного перемешайте и варите 2-3 минуты. Достаньте и положите на бумажное полотенце для просушки.

2. Нарежьте мелко лук и небольшими кусочками бекон. После чего обжарьте. Также сделайте с ломтиками хлеба.

3. Приготовьте голландский соус. Поставьте кастрюлю на паровую баню. В миску уложите 65 г сливочного масла, растопите его, помешивая венчиком, и посолите. В отдельной миске взбейте 3 яичных желтка и тонкой струйкой влейте их в масло, взбейте и добавьте 1 ст. л. лимонный сок.

4. Сформируйте блюдо: на хлебные тосты выложите бекон с луком, сверху яйцо и полейте голландским соусом.

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