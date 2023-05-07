Первое, что приходит на ум, когда думаешь о завтраке - это блюда их яиц. Вариантов, конечно немало: классическая яичница, яйца пашот, французский омлет или даже вареные яйца. А почему бы не попробовать что-то новенькое и не приготовить яйца Бенедикт?
Украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко предложил рецепт яиц Бенедикта.
Евгений Клопотенко признался, что если бы отдал какому-то блюду кулинарный Оскар, то это было бы - яйца Банадикт. Такой завтрак создан для идеального утра, потому что оно имеет невероятное количество вкусов.
Что вам понадобится для приготовления яиц Пашот:
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- 2 яйца
- 1 лук небольшого размера
- 50 г бекона
- 2 кусочка хлеба для тостов
- 50 г сливочного масла
- 1 ст. л. уксуса
Для соуса Голандез:
- 65 г сливочного масла
- 3 яичных желтка
- 1 ч. л. воды
- 1 ст. л. лимонного сока
- 1 щепотка соли
Как приготовить яйца по рецепту Евгения Клопотенко:
1.Кипятим воду в каструле и добавляем туда столовую ложку уксуса. После чего размешайте воду, чтобы там утворилась воронка. Сразу же разбейте в воронку яйцо, немного перемешайте и варите 2-3 минуты. Достаньте и положите на бумажное полотенце для просушки.
2. Нарежьте мелко лук и небольшими кусочками бекон. После чего обжарьте. Также сделайте с ломтиками хлеба.
3. Приготовьте голландский соус. Поставьте кастрюлю на паровую баню. В миску уложите 65 г сливочного масла, растопите его, помешивая венчиком, и посолите. В отдельной миске взбейте 3 яичных желтка и тонкой струйкой влейте их в масло, взбейте и добавьте 1 ст. л. лимонный сок.
4. Сформируйте блюдо: на хлебные тосты выложите бекон с луком, сверху яйцо и полейте голландским соусом.
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