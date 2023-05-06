Бессменный судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом очень красивого и романтического десерта.

В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить шоколадные кексики-сердечки.

"Внутри они мягкие, а снаружи хрустящие - как брауни. Ингредиентов будет много, поэтому давайте по порядку", - пишет звезда "Мастер Шеф".

Для теста берем:

Яйцо – 2 шт.

Сахар – 150 г

Масло сливочное ( комнатной температуры) – 100 г

Сливки 35% – 100 г

Мука – 110 г

Какао - 50 г

Разрыхлитель - 5 г

Масло растираем с сахаром, добавляем яйца и сливки, перемешиваем. Вводим муку, какао, разрыхлитель и смешиваем до однородности.

Берем либо готовые формочки в форме сердечек, либо самостоятельно делаем их из фольги. Наполняем 2/3 формы тестом и ставим выпекаться в духовку, разогретую до 180 градусов, 20 минут. Можно проверить готовность зубочисткой.

Для крема-декора:

Крем-сыр - 200 г

Масло сливочное (комнатной температуры) – 60 г

Сахарная пудра – 40 г

Все ингредиенты просто взбиваем венчиком или блендером до плотных пиков.

Для вишневой начинки (кюли):

Вишня замороженная (можно заменить на любую другую ягоду) – 160 г

Сахар – 60 г

пектин - 5 г

Все смешиваем в кастрюле, доводим до кипения и провариваем еще 3-5 минут. Пробиваем массу погружным блендером и процеживаем через сито.

Дальше как на видео: ложкой вынимаем серединку кекса, в освободившееся место кладем соус из вишни, а сверху кремом рисуем сердечки.

Напомним, что Хименес-Браво из "МастерШеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер-Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.

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