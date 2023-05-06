В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить шоколадные кексики-сердечки.
"Внутри они мягкие, а снаружи хрустящие - как брауни. Ингредиентов будет много, поэтому давайте по порядку", - пишет звезда "Мастер Шеф".
Для теста берем:
- Яйцо – 2 шт.
- Сахар – 150 г
- Масло сливочное ( комнатной температуры) – 100 г
- Сливки 35% – 100 г
- Мука – 110 г
- Какао - 50 г
- Разрыхлитель - 5 г
Масло растираем с сахаром, добавляем яйца и сливки, перемешиваем. Вводим муку, какао, разрыхлитель и смешиваем до однородности.
"Еще лучше, чем шашлык!": звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала рецепт фаршированных шампиньонов
Масштабное ЧП в центре Киева: из-под земли бьет "гейзер", кадры с места
"Фиаско близко": ВСУ провели несколько успешных контратак, какая сейчас ситуация в Бахмуте
Мобилизация в Украине заработает по-новому: кто больше не будет "неприкосновенным"
Огненная стихия надвигается в Украину: спасатели назвали дату пика опасности
Берем либо готовые формочки в форме сердечек, либо самостоятельно делаем их из фольги. Наполняем 2/3 формы тестом и ставим выпекаться в духовку, разогретую до 180 градусов, 20 минут. Можно проверить готовность зубочисткой.
Для крема-декора:
- Крем-сыр - 200 г
- Масло сливочное (комнатной температуры) – 60 г
- Сахарная пудра – 40 г
Все ингредиенты просто взбиваем венчиком или блендером до плотных пиков.
Для вишневой начинки (кюли):
- Вишня замороженная (можно заменить на любую другую ягоду) – 160 г
- Сахар – 60 г
- пектин - 5 г
Все смешиваем в кастрюле, доводим до кипения и провариваем еще 3-5 минут. Пробиваем массу погружным блендером и процеживаем через сито.
Дальше как на видео: ложкой вынимаем серединку кекса, в освободившееся место кладем соус из вишни, а сверху кремом рисуем сердечки.
Напомним, что Хименес-Браво из "МастерШеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер-Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.
Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.