Российские оккупанты сосредоточили основные усилия на ведении наступательных действий на Донбассе, а против них в это время ведется так называемая "акция устрашения".

Борьба с российскими захватчиками ведется не только на фронте. Украина в последнее время ведет так называемую акцию против российских солдат. Ее цель состоит в том, чтобы запугать армию рф и вызвать панические настроения.

Об этом более детально рассказал в эфире "24 Канала" политолог Михаил Шейтельман.

По его словам, в последнее время от представителей украинской власти и от военных можно услышать о том, что наступление ВСУ станет более страшным для армии рф, чем они думают. Как объяснил Михаил Шейтельман, эти заявления делаются не просто так.

"Я верю в наши успехи во время наступления. Когда ВСУ удастся прорвать фронт, то боеспособная часть армии россии просто посыпется. Способная часть их войск будет окружена или уничтожена. Это отразится на настроениях элиты рф. Но нужно понимать, что заявления наших чиновников - это такая себе акция устрашения и она работает. Мы должны их запугать, чтобы бежали, как от Харькова", - пояснил политолог.

Михаил Шейтельман подчеркнул также, что пропаганда россии тем временем будет делать все возможное для того, чтобы как можно меньше информации о наступлении ВСУ попадало к жителям рф. Молчит даже сам президент рф, который даже никак не прокомментировал атаку дронов на кремль.

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