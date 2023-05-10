Украинский шеф-повар Эктор Хименес-Браво, звезда "Мастер Шеф", решил высказаться о самом наболевшем в последнее время.

Эктор Хименес-Браво, звезда "Мастер Шеф", уже давно поддерживает украинских защитников, помогает волонтерам и часто проводит специальные сборы. Также знаменитый кулинар не забывает выражать свое мнение в социальной сети Инстаграм, чтобы общаться с аудиторией и поддерживать с ними связь.

Так, судья из «Мастер Шеф» рассказал, что у него действительно в этот раз накипело:

«Тыл – это важно. От нас многое зависит. Когда я вижу, как ребята призывного возраста хулиганят, слушают русскую музыку посреди города, когда животных эксплуатируют на блоггерских фотосессиях и тупых пиарах.

Когда клубы работают вне комендантского времени, и пол Киева преподает прилеты и выходы ПВО.. хочется кричать. Между тем многие азовцы до сих пор в плену, а россия вообще возглавляет совет безопасности ООН!» - напомнил звезда «Мастер Шеф» Хименес-Браво.

Эктор добавил, в этот самый момент военные, как никогда раньше, нуждаются в нашей поддержке, наших донатах и нашей вере.

«С каким сердцем они сейчас идут на задачу, когда у нас такой беспорядок? Соберитесь. Не забывайте о донатах. Отдельное спасибо тем, кто не прекращал донатить вообще. Вы пример, которому мы все имеем и будем следовать. Верим. Поддерживаем. Помогаем» - добавил Хименес-Браво.

В сети выразили свое мнение, поделившись эмоциями и чувствами:

«Я вас поддерживаю, мы на своем пути к победе и все что можем делаем , и я знаю нас многое и нас не преодолеть; Потому что благодаря защитникам ВСУ большинство не испытывает ужасов войны и живет если бы ничего не происходит;

Эктор, спасибо вам за ваше украинское сердце! И как же досадно, когда рожденные в Украине этого не понимают; Вы молодец!!; Ужас и невыразимая боль; Просто Сюр какой-то..я сама в шоке(; Болит..за наших ребят. Мы должны быть сознательны и не походить на отбросы, которые пришли разрушать нашу страну».

При этом "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво решил в шутливой форме решил показать, как верит в ВСУ и поэтому может наконец-то снять скотч с окон, который во время частых ударов лепили на окна.

Повар, как известно, решил остаться в Украине и отказался уезжать жить к маме обратно в Колумбию.

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