"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко добавил, что этот крем можно также есть в качестве десерта.

Украинский кулинар и победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал рецепт японского крема для булочек и тортов. Кофейно-сливочной крем намолака стоит попробовать только раз и обратной дороги нет – вам захочется делать его снова и снова. В этом уверен "Мастер Шеф" Клопотенко, потому и поделился этим рецептом.

"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко добавил, что этот крем можно также есть в качестве десерта. Более того, рецепт намолака настолько прост, что его достаточно легко приготовить. "Мастер Шеф" Клопотенко рассказал, что для приготовления крема не нужно использовать, масло, яйца, муку и сахар.

"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко объяснил, что понадобятся такие ингридиенты:

100 мл молока 2,5%

10 г молотого кофе

150 г молочного шоколада

160 мл сливки 30%

20 мл воды

5 г желатина

"Мастер Шеф" Клопотенко в деталях раскрыл последовательность приготовления кремка намолака по рецепту. 5 г листьев желатина выложите в глубокую тарелку и залейте 20 мл воды комнатной температуры, чтобы желатин набух.

Влйте молоко и всыпьте кофе в сотейник, доведите все это до кипения, не забывая мешать. "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко добавил, что готовую смесь нужно оставить настояться на 10-15 минут. После чего процедите через мелкое сито.

Взбейте сливки миксером. Процеженную кофейно-молочную смесь поставьте на средний огонь и добавьте молочный шоколад. Перемешивайте венчиком, чтобы он растворился.

"Мастер Шеф" Клопотенко утверждает, что также нужно добавить растворимый желатин и перемешать пока он не растворится. Шоколадную смесь нужно ввести струйкой ко взбитым сливкам. Перемешайте силиконовой лопаткой.

Накройте сверху пищевой пленкой и оставьте крем в холодильник на ночь. После прошедшего времени вынимайте десерт с холодильника и снова взбейте. Ешьте его ложкой или используйте в качестве начинки до десерта.

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