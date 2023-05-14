Жена Арсена Мирзояна Тоня Матвиенко показала, как выросли дети. Звезда опубликовала кадры в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Как «Евровидение» влияет на моих детей", - написала жена Мирзояна Матвиенко.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Какие клевые";

"Хорошие такие";

"Самые красивые";

"Класс".

Стоит отметить, жена Мирзояна Матвиенко - известная украинская певица. Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает жена Мирзояна Матвиенко и об Инстаграм, где недавно рассказала о жизни в Европе.

"За всю свою жизнь никогда не представляла, что придется жить за границей. Невероятно трудно быть оторванной от семьи, дома, друзей… В течение года в моем личном хит-параде желаний, серебряную ступеньку занимало желание «скорее вернуться домой». Продолжающее возглавлять рейтинг, думаю, объяснять не надо. Последний год я чувствовала себя птичкой в клетке. 3 марта птичка выпорхнула и не знает на какую ветку садиться — огромная куча дел)) Всего за три дня пребывания дома, на родной Украинской Земле, я заполнила эмоциональный вакуум, который образовался в душе за время пребывания на чужбине", - рассказала звезда.



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