Победительница и судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделилась рецептом галеты с абрикосом и сыром.

Украинская шеф-повар Ольга Мартыновская, судья "Мастер Шеф" предложила приготовить галету с абрикосами и сыром, используя качественную муку. В преддверии наступающего сезона ароматных медовых абрикосов, «Мастер Шеф» Мартіновская рекомендует сохранить этот простой и быстрый рецепт, который станет настоящим идеалом благодаря использованию украинской муки.

Для приготовления теста нам понадобятся следующие ингредиенты:

200 граммов муки "Хуторок"

150 граммов качественного сливочного масла

60 миллилитров ледяной воды

Щепотка соли

Щепотка сахара

Для начала нарежьте холодное сливочное масло на кубики и смешайте его с мукой, чтобы получилась масса, напоминающая текстуру песка. Добавьте ледяную воду, соль и сахар, и аккуратно сформируйте из этих ингредиентов тестовый шарик. Затем раскатайте тесто в форме круга с диаметром около 40-45 сантиметров.

«Мастер Шеф» Мартыновская добавляет, не стоит беспокоиться о его идеальной ровности, рекомендуется раскатывать тесто между двумя листами пергамента.

Перейдем к приготовлению начинки:

150 граммов качественного кисломолочного сыра (желательно выбрать жирность по своему вкусу)

1 желток

1 столовая ложка сахара

Щепотка соли

Ванильный сахар (по желанию)

150-200 граммов абрикосов без косточки

Абрикосы хорошо промойте и разрежьте их пополам. Далее «Мастер Шеф» Мартыновская советует растереть домашний сыр с желтком, сахаром и солью с помощью вилки, чтобы получилась однородная творожная начинка.

На раскатанное тесто выложите творожную начинку, оставляя 4-5 сантиметров от края свободными. Равномерно распределите начинку по поверхности теста. Затем, как пишет «Мастер Шеф» Мартыновская, аккуратно расположите половинки абрикосов сверху и посыпьте их немного сахаром.

Теперь обратите внимание на края теста. Поднимите их и аккуратно заверните, чтобы образовать корзиночку вокруг начинки. «Мастер Шеф» Мартыновская добавляет, это поможет удерживать начинку внутри и придать галете характерную форму.

Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов по Цельсию. Поставьте галету на противень, покрытый пергаментной бумагой, и отправьте в духовку на 30 минут. Мартыновская добавляет, важно, чтобы галета стала золотистой и хрустящей.

После приготовления, дайте галете немного остыть перед подачей. Она прекрасно подходит как в горячем, так и в холодном виде. Вы можете насладиться ею с чашкой чая или стаканом домашнего молока.

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