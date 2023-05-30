София Ротару после полномасштабного второжения россии в Украину опубликовала лишь два поста в своем Инстаграм, высказав свою позицию и сообщив о своем юбилее, пишет Politeka.net.
Однако периодически Ротару все же дает о себе знать короткими сториз. Так, София Ротару реагировала на новые жестокие обстрелы россиян, признаваясь, что ее сердце буквально разбито.
Однако в этот раз сториз Софии Ротару посвящен радостному событию – дню рождения ее единственной внучки, которую тоже зовут София.
Ротару, опубликовалв фото ослепительной блондинки с голубыми глазами, коротко сообщила: «Happy Birthday».
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Соня Евдокименко живет, учится и строит модельную карьеру в Нью-Йорке. Однако некоторое время назад внучка Софии Ротару сообщила, что на лето переехала в Лос-Анджелес.
«По работе», - уточнила Соня, которой сегодня исполняется 22 года.
Напомним, что у Софии Ротару также есть внук Анатолий Евдокименко. В марте 2022-го года он и его отец совершили неудачную попытку побега из Украины.
Внуч и сын Софии Ротару пытались незаконно попасть на территорию Молдовы.
Позже внук Ротару признался, что ему все же удалось выехать из Украины.
«С началом войны я был вынужден покинуть страну, чтобы начать новую жизнь. Уже более шести месяцев я живу жизнью настоящего кочевника, которая многому меня научила и дала новый взгляд на жизнь", — говорил Анатолий Евдокименко.
Также напомним, что недавно в семье Софии Ротару произошло горе.
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