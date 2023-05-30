Новый сезон «Голоса страны» набирает обороты, наконец раскрыто имя еще одного звездного тренера.

Этот Голос страны станет уже 13-м, напоминает Politeka.net.

Первым звездным тренером «Голоса страны-13» стала Юлия Санина. И вот наконец раскрыто имя еще одного звездного артиста, занявшего красное кресло в «Голосе страны».

И им оказался певец Артем Пивоваров. Кстати, ранее Пивоваров случайно сам намекнул, что станет тренером в «Голосе страны-13» .

Комментируя это событие, Пивоваров также рассказал, кто получит место в его команде:

«Я буду искать неординарных, энергичных, дерзких и безумных смельчаков, которые будут упорно работать для развития нашей музыкальной индустрии и культурного фронта.

Это будет действительно удивительно, ведь у меня большой опыт сотрудничества не только с мастодонтами нашей музыкальной индустрии, но и с молодыми исполнителями. Я ищу настоящих музыкантов и если ты пишешь песни, хочешь быть на сцене — я жду тебя. Ты знаешь, на что я способен».

Зрители и потенциальные участники «Голоса страны» эмоционально отреагировали на назначение тренером Пивоварова. Так, некоторые предполагают, что этот сезон станет интереснее предыдущих, другие признаются, что Артем Пивоваров будет достойным тренером. Некоторые пользователи соцсетей отмечают, что теперь тоже должны подавать свою заявку, чтобы попасть в команду именно Артема Пивоварова.

«Это будет взрывной сезон», «Вау!»,

«Из-за Пивоварова теперь должен подавать заявку», «Собирается кайфовая команда тренеров. С нетерпением жду сезон»,

«Самый крутой тренер, за всю историю проекта»,

«Пивоваров, ты сможешь дать кучу советов людям, которые придут в проект, ведь ваша команда крутая, столько работы делали и делаете».

На то, что именно Артем Пивоваров стал еще одним тренером «Голоса країни-13», отреагировала и Юлия Санина. Певица опубликовала эмодзы в виде ладошек.

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