Слава Демин в новом выпуске программы " Слава ПРО " рассказал, что Лиза Ющенко живет в России и отмалчивается о войне России против Украины.

"Ну а звание "чмоня недели" на этот раз получает Лиза Ющенко. Она сестра Маши Ефросининой и экс-невестка Виктора Ющенко, которая живет в россии. Она по-прежнему боится произносить слово война. В свой день рождения Лиза опубликовала в Instagram свое жизнерадостное фото и пожелала себе, а дальше цитирую: "Чтобы закончился ад и наступил мир". Ну и понятно, что написала она это на русском, наверное, для своей русской аудитории", - заявил Слава Демин.

Слава Демин подчеркнул, что вообще с начала полномасштабного российского вторжения Лиза Ющенко написала о войне всего дважды.

"И все. Это при том, что ее сестра Маша пишет об этом каждый день. Ну и напомню, что экс-невестка Ющенко семь лет назад вышла замуж второй раз за российского бизнесмена", - добавил Слава Демин.

До полномасштабной войны между Лизой Ющенко и Машей Ефросининой были теплые отношения. Сестры вместе летали на отдых, собирались семьями и публиковали общие фото. Но после 24 февраля 2022 года все изменилось. Елизавета не смогла публично назвать россию агрессоркой, поэтому теперь, как призналась Мария, общение почти свелось к нулю.

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Напомним, ведущий Слава Демин объяснил, что не так даже с противниками путина.

Как сообщала Politeka, Слава Демин похвастался новой работой и ответил на все вопросы.

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