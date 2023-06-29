Пародист Юрий Великий решил рассказать в утреннем шоу, какой его любимый персонаж, кого он пародирует. В эфире 1+1 звезда признался, что в связи с последними событиями, его забавил пропагандист Стрелков. Он отлично начал критиковать российские власти из-за вооруженного мятежа Пригожина, который чуть ли не увенчался успехом.

"Ну вот и все. А я предупреждал. Я конечно знал, что в военно-политическом руководстве России любят, как говорится, гонять лысого. Но чтобы на такие расстояния? Чтобы аж от Воронежа, от Ростова, простите, до Воронежа и от Воронежа до Московской области и обратно. Ну извините, это нужно быть фанатом этого процесса. Одним словом, как говорится, вагнера дали заднюю, но я знаю, что это у них в порядке вещей", - подшутил Юрий Великий, пародируя российского пропагандиста и главного нытика России, а также военного преступника, Игоря Стрелкова-Гиркина.

Стоит отметить, Юрий Великий из "Квартал 95" - известный украинский юморист. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения начал активно делать пародии на россиян.

Последние новости Украины:

Напомним, Великий из "Квартал 95" высмеял оправдания Пригожина после "переворота"

А еще Politeka сообщала, что Юрий Великий высмеял Конашенкова после удара по Чонгару

Также Politeka писала, что Великий из "Квартал 95" спародировал встречу Путина с военкорами, видео