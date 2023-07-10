В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как приготовить хумус с куриными сердечками и печенью.
"Вкусную и легкую закуску заказывали? Сегодня готовлю блюдо, которое обожают спортсмены и поклонники здорового питания, а также те, кто просто любит вкусно поесть. Летс гоу!))", - советует "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво.
Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:
• Нут отварной – 350 г
• Сок лимона – 1 шт.
• Чеснок – 2 зубчика
• Холодная вода – 3-5 ст.л.
• Оливковое масло – 50 мл
• Паста Тахини (кунжутная) – 1 ст. л.
• Соль и перец – по вкусу
• Сердца куриные очищенные – 100 г
• Печень куриная – 100 г
• Соль и перец – по вкусу
• Масло для жарки
• Тмин – 1 ч.л.
• Чеснок – 0,5 ч.л.
• Зелень – для украшения
• Тортилья – 5 шт.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
"К сожалению, это касается и нас": украинцам раскрыли печальную новость о наступлении на Бахмут
ВСУ освободят Крым без захода на полуостров, у россиян истерика: "Самостоятельно убегут или..."
Спасательная операция продолжается: оккупанты разбомбили школу с людьми, последствия ужасные
"Может быть какой-то прорыв": оккупанты срочно перебрасывают силы на новое направление
Сухой нут "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво замачивает в воде и оставляет на ночь. Утром он отваривает нут несколько часов до готовности, а затем заливает холодной водой и промывает, чтобы избавиться от кожуры.
В чашу блендера отправляем нут, лимонный сок, чеснок, воду, растительное масло, пасту Тахини, соль и перец и взбиваем все до однородной массы.
Сердце и печень судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво солит и перчит, добавляет тмин и чеснок, а затем обжаривает на сковороде.
"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво выкладывает на тарелку хумус, сверху готовые сердечки и печень и украшает все зеленью. Это блюдо следует подавать с тортильями.
Последние новости Украины:
Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.
Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.