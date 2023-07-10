В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как приготовить хумус с куриными сердечками и печенью.

"Вкусную и легкую закуску заказывали? Сегодня готовлю блюдо, которое обожают спортсмены и поклонники здорового питания, а также те, кто просто любит вкусно поесть. Летс гоу!))", - советует "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво.

Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:

• Нут отварной – 350 г

• Сок лимона – 1 шт.

• Чеснок – 2 зубчика

• Холодная вода – 3-5 ст.л.

• Оливковое масло – 50 мл

• Паста Тахини (кунжутная) – 1 ст. л.

• Соль и перец – по вкусу

• Сердца куриные очищенные – 100 г

• Печень куриная – 100 г

• Соль и перец – по вкусу

• Масло для жарки

• Тмин – 1 ч.л.

• Чеснок – 0,5 ч.л.

• Зелень – для украшения

• Тортилья – 5 шт.

Сухой нут "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво замачивает в воде и оставляет на ночь. Утром он отваривает нут несколько часов до готовности, а затем заливает холодной водой и промывает, чтобы избавиться от кожуры.

В чашу блендера отправляем нут, лимонный сок, чеснок, воду, растительное масло, пасту Тахини, соль и перец и взбиваем все до однородной массы.

Сердце и печень судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво солит и перчит, добавляет тмин и чеснок, а затем обжаривает на сковороде.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво выкладывает на тарелку хумус, сверху готовые сердечки и печень и украшает все зеленью. Это блюдо следует подавать с тортильями.

Последние новости Украины:

Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.