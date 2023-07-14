Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво продолжает экспериментировать с рецептами простых и вкусных блюд.

Ранее Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" уже предлагал украинцам рецепт бургера в лаваше, но в этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар показал еще один вариант приготовления этого блюда.

"Сомневаетесь между бургером и шаурмой? У меня есть решение: бургер с сочной котлетой в лаваше. Просто попробуйте, оно того стоит!", - советует "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво.

Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:

• Фарш – 100-150 г

• Лаваш – 1 лист

• Сыр твердый – 1 кусок

• Помидор – 1 ломтик

• Руккола – 5 г

• лук сладкий – 1 кольцо

• Огурец маринованный – 5 г

• Майонез – 1 ст.л.

• Кетчуп – 1 ст.л.

• Горчица французская – 1 ст.л.

• Паприка – 1 ст.л.

Из фарша судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво формирует круглую бургерную котлету, подсаливает и обжаривает ее.

Берем круглый лаваш и делаем на нем один разрез до середины.

Чтобы приготовить соус, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" просто смешивает майонез, кетчуп, горчицу и паприку.

Одну четвертинку лаваша смазываем соусом и выкладываем на него готовую котлету и кусочек сыра. На вторую четвертинку выкладываем лук, рукколу и кольцо помидора. На третью – нарезанный маринованный огурец, а четвертую просто смазываем соусом.

Заворачиваем лаваш по четвертине и получаем треугольничок-бургер. Далее "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво просто обжаривает его на сковороде 10-15 минут до корочки – и можно смаковать.

Последние новости Украины:

Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.