Ранее Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" уже предлагал украинцам рецепт бургера в лаваше, но в этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар показал еще один вариант приготовления этого блюда.
"Сомневаетесь между бургером и шаурмой? У меня есть решение: бургер с сочной котлетой в лаваше. Просто попробуйте, оно того стоит!", - советует "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво.
Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:
• Фарш – 100-150 г
• Лаваш – 1 лист
• Сыр твердый – 1 кусок
• Помидор – 1 ломтик
• Руккола – 5 г
• лук сладкий – 1 кольцо
• Огурец маринованный – 5 г
• Майонез – 1 ст.л.
• Кетчуп – 1 ст.л.
• Горчица французская – 1 ст.л.
• Паприка – 1 ст.л.
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Из фарша судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво формирует круглую бургерную котлету, подсаливает и обжаривает ее.
Берем круглый лаваш и делаем на нем один разрез до середины.
Чтобы приготовить соус, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" просто смешивает майонез, кетчуп, горчицу и паприку.
Одну четвертинку лаваша смазываем соусом и выкладываем на него готовую котлету и кусочек сыра. На вторую четвертинку выкладываем лук, рукколу и кольцо помидора. На третью – нарезанный маринованный огурец, а четвертую просто смазываем соусом.
Заворачиваем лаваш по четвертине и получаем треугольничок-бургер. Далее "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво просто обжаривает его на сковороде 10-15 минут до корочки – и можно смаковать.
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