Полковник запаса СБУ Михаил Притула рассказал, какие процессы происходят в России. Об этом специалист рассказав на канале "Сейчас".

Как рассказал специалист, глава СВР Сергей Нарышкин после вооруженного мятежа провел переговоры с директором ЦРУ и рассказал, что происходит в России на текущий момент. При этом он решил отстраниться от путинской элиты и не пришел на переговоры с Шойгу после того, как Пригожина удалось остановить. А сейчас российские элиты активно занимаются тем, чтобы договорится с американцами о завершении войны и передачи власти более адекватному руководителю.

"Умные люди понимают, что-то происходит. Происходят переговоры между элитами России, которые ставят на умных людей, и командой Шойгу, которые пытаются воевать за счёт чего получают ресурсы и власть в Кремле. Для умных людей интересней шопинг в Париже, Лондоне и Нью-Йорке, чем война в Украине. Потому что шопинга в Бахмуте не будет никакого, а в Мариуполе тем более. И люди, которые при власти и при деньгах в России, они смотрят на происходящее и оно им не нужное. И соответственно они согласовать с американцами порядок своих действий таким образом, чтобы закончить эту войну, вывести войска и забыть о власти этого кооператива "Озеро", - сказал полковник.

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