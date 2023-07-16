Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил рецепт десерта, соединившего в себе разные сладости.

В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как приготовить торт-чизкейк из сладостей.

"Что может быть лучше шоколада, печенья и сладостей? Правильно, торт из сладостей! Хорошая подача, счастливые глаза гостей и наслаждение от вкуса гарантированы))", — советует судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:

• Крекеры – 300 г

• Масло сливочное – 100 г

• Какао – 1,5 ст.л.

• Плитка шоколада (для бортиков)

• Крем-сыр комнатной температуры – 900 г

• Сахарная пудра – 150 г

• Ванильный сахар – 1 пакетик

• Сливки 33% комнатной температуры – 250 мл

• Желатин – 5 г

• Холодная вода – 20 мл

• Шоколад молочный – 250 г

• Сливки 33% – 150 мл

• Воздушные шарики – 30 г

Желатин нужно заранее замочить в холодной воде и дать ему набухнуть.

Крекеры "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво измельчает до состояния крошки и смешивает с какао порошком и растопленным сливочным маслом.

По бортикам разъемной формы выкладываем куски шоколада, на дно высыпаем и трамбуем с помощью стакана крекерную массу, отправляем основу в морозилку на 15 минут.

Что приготовить сырную массу, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво блендером смешивает крем-сыр, сахарную пудру, ванильный сахар и сливки до однородности. Немного сырной массы добавляем к размоченному желатину, перемешиваем и выливаем эту смесь в общую массу.

Достаем основу чизкейка, заливаем внутрь сырную массу и отправляем торт в морозилку на 15 минут.

Тем временем "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво смешивает молочный шоколад с горячими сливками и шариками. Заливаем сверху торт этой глазурью и ставим чизкейк в холодильник на 12 часов, чтобы он стабилизировался.

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