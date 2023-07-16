В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как приготовить торт-чизкейк из сладостей.
"Что может быть лучше шоколада, печенья и сладостей? Правильно, торт из сладостей! Хорошая подача, счастливые глаза гостей и наслаждение от вкуса гарантированы))", — советует судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:
• Крекеры – 300 г
• Масло сливочное – 100 г
• Какао – 1,5 ст.л.
• Плитка шоколада (для бортиков)
• Крем-сыр комнатной температуры – 900 г
• Сахарная пудра – 150 г
• Ванильный сахар – 1 пакетик
• Сливки 33% комнатной температуры – 250 мл
• Желатин – 5 г
• Холодная вода – 20 мл
• Шоколад молочный – 250 г
• Сливки 33% – 150 мл
• Воздушные шарики – 30 г
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Желатин нужно заранее замочить в холодной воде и дать ему набухнуть.
Крекеры "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво измельчает до состояния крошки и смешивает с какао порошком и растопленным сливочным маслом.
По бортикам разъемной формы выкладываем куски шоколада, на дно высыпаем и трамбуем с помощью стакана крекерную массу, отправляем основу в морозилку на 15 минут.
Что приготовить сырную массу, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво блендером смешивает крем-сыр, сахарную пудру, ванильный сахар и сливки до однородности. Немного сырной массы добавляем к размоченному желатину, перемешиваем и выливаем эту смесь в общую массу.
Достаем основу чизкейка, заливаем внутрь сырную массу и отправляем торт в морозилку на 15 минут.
Тем временем "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво смешивает молочный шоколад с горячими сливками и шариками. Заливаем сверху торт этой глазурью и ставим чизкейк в холодильник на 12 часов, чтобы он стабилизировался.
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