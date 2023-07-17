Журналист Игорь Яковенко рассказал о взрыве на Керченском мосту и что это значит

Журналист Игорь Яковенко прокомментировал ситуацию на Керченском мосту. Об этом он рассказал в эфире "Сейчас".

"То, что произошло с Керченским мостом - это деталь украинского наступления. По поводу самого этого сооружения, было точно сказано, что это по мнению руководства Украины - излишняя конструкция. Это означает, что Керченский мост будет уничтожен", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что в Крыму остается много российских туристов. Путин решил ими прикрыться и пустит поток через оккупированные территории, где идут боевые действия.

"Главное - это то, что как сказал генерал Буданов в своем интервью, что Крым будет деоккупирован. И Буданов рассчитывает это сделать в какое-то обозримое время. Значит освобождение Крыма входит в оперативные планы ВСУ. А это сделать можно только благодаря тому, чтобы отрезать Крым от основной части России. Для этого нужно ликвидировать Керченский мост. Это сейчас и делается. По крайней мере, на сегодняшний момент, из тех видео, которые мы имели возможность, в ближайший обозримый период - быстро восстановить такие разрушения будет довольно сложно", - рассказал эксперт, комментируя атаку на Крымский мост.

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