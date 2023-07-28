Военный эксперт Роман Свитан прокомментировал ситуацию на фронте, рассказав о будущих планах. Об этом специалист рассказал в эфире "Сейчас".

"Есть положительная динамика, мы уже давно зашли в первую линию обороны российскую, уже работаем в окопах. То есть, окопная война так называемая с фланговыми расширениями, с дальнейшим расширением из-под Орехова в сторону Роботино и дальше в сторону Токмака", - рассказал эксперт.

Также эксперт добавил, что проходит сейчас движение в сторону Васильевки. А последняя Ставка Главнокомандующего проходила в Днепре, где собирался президент, Валерий Залужный и другие генералы.

"Это самае ближайшая точка из всех ставок, которые были проведены к Ореховскому направлению. Все говорит о том, что в ближайшее время будут определенные действия может быть даже по вводу оперативных резервов в этом направлении для выполнения дальнейшего движения в сторону Мелитополя", - отметил специалист.

Эксперт заявил, что не только это направление является перспективным для украинской армии. Можно попробовать свои силы на Херсонском направлении, где нужно форсировать Днепр и выходить сразу к Крыму или пересечь реку в районе Каховского водохранилища.

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