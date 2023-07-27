Военный эксперт Роман Свитан прокомментировал публикацию американского издания, где говорится о возможном тупике во время контрнаступления ВСУ. Об этом эксперт сообщил в эфире "ТСН".
"Нет. Однозначно нет, дело в том, что у нас очень много направлений приложения силы. Начиная от прорыва Запорожского направления, выхода на Азовское побережье, форсирования Днепра и захода в Крым, также форсирования Днепра в районе Каховского водохранилища, где уже подсох более-менее грунт. Там уже можно двигаться на легкой броне малыми тактическими группами", - рассказал эксперт.
Специалист добавил, что таким образом ВСУ могут сразу же освободить Запорожскую АЭС. Также силы обороны могут зайти в Донецк, который находится у линии фронта, что приведет к масштабным проблемам в российском обществе. Поэтому Украина имеет много механизмов и разных сценариев, что тупик не образуется.
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Пока эти механизмы Силы обороны не используют на фронте по разным причинам. Непонятно, почему британские ракеты не применяются по Крыму, а ВСУ не идет на вход в сам Донецк и что их останавливает от данных действий. Если этот договор связанный с 24-м февраля, что нельзя пересекать те границы, которые были образованы, то это вопрос к руководству, почему так.
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